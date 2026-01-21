BursaDEX+
Harga live Shirtum hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SHI adalah 43,750 USD. Lacak informasi harga aktual SHI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Shirtum hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SHI adalah 43,750 USD. Lacak informasi harga aktual SHI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SHI

Info Harga SHI

Penjelasan SHI

Situs Web Resmi SHI

Tokenomi SHI

Prakiraan Harga SHI

Logo Shirtum

Harga Shirtum (SHI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SHI ke USD:

$0.00011338
-4.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Shirtum (SHI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-21 09:26:10 (UTC+8)

Harga Shirtum Hari Ini

Harga live Shirtum (SHI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 4.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHI ke USD saat ini adalah $ 0 per SHI.

Shirtum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,750, dengan suplai yang beredar 383.19M SHI. Selama 24 jam terakhir, SHI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.924503, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHI bergerak -0.33% dalam satu jam terakhir dan -6.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shirtum (SHI)

$ 43.75K
--
$ 85.55K
383.19M
749,297,787.0
Kapitalisasi Pasar Shirtum saat ini adalah $ 43.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHI adalah 383.19M, dan total suplainya sebesar 749297787.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.55K.

Riwayat Harga Shirtum USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.924503
$ 0
-0.33%

-4.02%

-6.16%

-6.16%

Riwayat Harga Shirtum (SHI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Shirtum ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shirtum ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shirtum ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shirtum ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.02%
30 Days$ 0+1.53%
60 Hari$ 0-8.77%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Shirtum

Prediksi Harga Shirtum (SHI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SHI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Shirtum (SHI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Shirtum berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Shirtum yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SHI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Shirtum.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Shirtum (SHI)

Situs Web Resmi

Tentang Shirtum

Berapa harga live Shirtum?

Valuasi saat ini berada pada Rp1.92190486435936000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -4.02% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana sentimen pasar memengaruhi SHI?

Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global Shirtum?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp741606436.900000000, Shirtum berada di peringkat #8528, menyoroti pengaruh dan skala Shirtum dalam pasar yang lebih luas.

Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?

SHI mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.

Seberapa volatil SHI hari ini?

Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.

Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?

Harga bergerak antara Rp1.92343045474384000 hingga Rp2.04615572567312000, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.

Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi Shirtum?

Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (383186942.4624712 token), tren adopsi dalam Sports,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Shirtum

Perkembangan Industri Penting Shirtum (SHI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-20 22:09:49Kabar Industri Terkini
Emas spot melonjak dalam jangka pendek, menembus $4.740/oz, mencapai rekor tertinggi baru
01-20 13:14:57Kabar Industri Terkini
Komentar Trump tentang Tarif UE, Emas Tembus Rekor Tertinggi Baru, Bitcoin Turun Sebentar
01-19 16:31:41Kabar Industri Terkini
Sektor Privasi Mengalami Reli Berantai, DUSK Melonjak Lebih dari 120% dalam Satu Hari
01-19 08:14:46Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya

Jelajahi Shirtum Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.