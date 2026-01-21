Harga Shirtum Hari Ini

Harga live Shirtum (SHI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 4.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHI ke USD saat ini adalah $ 0 per SHI.

Shirtum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,750, dengan suplai yang beredar 383.19M SHI. Selama 24 jam terakhir, SHI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.924503, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHI bergerak -0.33% dalam satu jam terakhir dan -6.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shirtum (SHI)

Kapitalisasi Pasar $ 43.75K$ 43.75K $ 43.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 85.55K$ 85.55K $ 85.55K Suplai Peredaran 383.19M 383.19M 383.19M Total Suplai 749,297,787.0 749,297,787.0 749,297,787.0

