Harga SHISA Hari Ini

Harga live SHISA (SHISA) hari ini adalah $ 0.0011128, dengan perubahan 0.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHISA ke USD saat ini adalah $ 0.0011128 per SHISA.

SHISA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,112,564, dengan suplai yang beredar 1.00B SHISA. Selama 24 jam terakhir, SHISA diperdagangkan antara $ 0.00070786 (low) dan $ 0.00118372 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00147508, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00013691.

Dalam kinerja jangka pendek, SHISA bergerak -4.43% dalam satu jam terakhir dan +19.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SHISA (SHISA)

Kapitalisasi Pasar $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SHISA saat ini adalah $ 1.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHISA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.11M.