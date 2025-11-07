Harga SHITCOIN Hari Ini

Harga live SHITCOIN (SHITCOIN) hari ini adalah $ 0.00008988, dengan perubahan 0.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHITCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00008988 per SHITCOIN.

SHITCOIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,499, dengan suplai yang beredar 999.92M SHITCOIN. Selama 24 jam terakhir, SHITCOIN diperdagangkan antara $ 0.00008456 (low) dan $ 0.00009036 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0053713, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006534.

Dalam kinerja jangka pendek, SHITCOIN bergerak +2.11% dalam satu jam terakhir dan -23.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SHITCOIN (SHITCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 89.50K$ 89.50K $ 89.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 89.50K$ 89.50K $ 89.50K Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Total Suplai 999,918,225.75 999,918,225.75 999,918,225.75

Kapitalisasi Pasar SHITCOIN saat ini adalah $ 89.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHITCOIN adalah 999.92M, dan total suplainya sebesar 999918225.75. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 89.50K.