Berapa harga saat ini dari Shitcoinscreener?

Shitcoinscreener diperdagangkan pada Rp2.95985307147775000, mengalami pergerakan harga sebesar -10.25% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Shitcoinscreener adalah Rp6.32448248659675000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp2.79675947163900000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan SCREENER hari ini?

Market capitalization berada pada Rp1116895393.299875000, menempatkan aset ini di peringkat #7928 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Shitcoinscreener?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan SCREENER.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 377324313.062676 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Shitcoinscreener termasuk?

Shitcoinscreener merupakan bagian dari klasifikasi Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai SCREENER?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan SCREENER memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.