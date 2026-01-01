BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live Shitcoinscreener hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SCREENER adalah 66,085 USD. Lacak informasi harga aktual SCREENER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Shitcoinscreener hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SCREENER adalah 66,085 USD. Lacak informasi harga aktual SCREENER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SCREENER

Info Harga SCREENER

Penjelasan SCREENER

Situs Web Resmi SCREENER

Tokenomi SCREENER

Prakiraan Harga SCREENER

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Shitcoinscreener

Harga Shitcoinscreener (SCREENER)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SCREENER ke USD:

$0.00017514
$0.00017514$0.00017514
-10.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Shitcoinscreener (SCREENER)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:57:50 (UTC+8)

Harga Shitcoinscreener Hari Ini

Harga live Shitcoinscreener (SCREENER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 10.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCREENER ke USD saat ini adalah $ 0 per SCREENER.

Shitcoinscreener saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,085, dengan suplai yang beredar 377.32M SCREENER. Selama 24 jam terakhir, SCREENER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SCREENER bergerak +1.97% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shitcoinscreener (SCREENER)

$ 66.09K
$ 66.09K$ 66.09K

--
----

$ 175.14K
$ 175.14K$ 175.14K

377.32M
377.32M 377.32M

999,997,888.182876
999,997,888.182876 999,997,888.182876

Kapitalisasi Pasar Shitcoinscreener saat ini adalah $ 66.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCREENER adalah 377.32M, dan total suplainya sebesar 999997888.182876. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 175.14K.

Riwayat Harga Shitcoinscreener USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.97%

-10.25%

--

--

Riwayat Harga Shitcoinscreener (SCREENER) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Shitcoinscreener ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shitcoinscreener ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shitcoinscreener ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shitcoinscreener ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-10.25%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Shitcoinscreener

Prediksi Harga Shitcoinscreener (SCREENER) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SCREENER pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Shitcoinscreener (SCREENER) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Shitcoinscreener berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Shitcoinscreener yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SCREENER pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Shitcoinscreener.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Shitcoinscreener (SCREENER)

Situs Web Resmi

Tentang Shitcoinscreener

Berapa harga saat ini dari Shitcoinscreener?

Shitcoinscreener diperdagangkan pada Rp2.95985307147775000, mengalami pergerakan harga sebesar -10.25% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Shitcoinscreener adalah Rp6.32448248659675000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp2.79675947163900000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan SCREENER hari ini?

Market capitalization berada pada Rp1116895393.299875000, menempatkan aset ini di peringkat #7928 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Shitcoinscreener?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan SCREENER.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 377324313.062676 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Shitcoinscreener termasuk?

Shitcoinscreener merupakan bagian dari klasifikasi Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai SCREENER?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan SCREENER memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Shitcoinscreener

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:57:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Shitcoinscreener (SCREENER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

Jelajahi Shitcoinscreener Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Monero

Monero

XMR
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71.15
$71.15$71.15

+18.58%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.34
$11.34$11.34

+89.00%

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32.57
$32.57$32.57

+62.85%

Chipotle

Chipotle

CMGON

$40.09
$40.09$40.09

+33.63%

US Aggregate Bond

US Aggregate Bond

AGGON

$101.79
$101.79$101.79

+13.10%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000007779
$0.0000000007779$0.0000000007779

+536.05%

IIICC

IIICC

IIICC

$0.0000018009
$0.0000018009$0.0000018009

+462.78%

IdleTradeX

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.00000007836
$0.00000007836$0.00000007836

+156.58%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.34
$11.34$11.34

+89.00%

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32.57
$32.57$32.57

+62.85%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.