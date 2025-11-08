Harga shiyo Hari Ini

Harga live shiyo (SHIYO) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHIYO ke USD saat ini adalah -- per SHIYO.

shiyo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,502.4, dengan suplai yang beredar 999.47M SHIYO. Selama 24 jam terakhir, SHIYO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHIYO bergerak +0.79% dalam satu jam terakhir dan -10.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar shiyo (SHIYO)

Kapitalisasi Pasar $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K Suplai Peredaran 999.47M 999.47M 999.47M Total Suplai 999,466,129.621369 999,466,129.621369 999,466,129.621369

Kapitalisasi Pasar shiyo saat ini adalah $ 19.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHIYO adalah 999.47M, dan total suplainya sebesar 999466129.621369. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.50K.