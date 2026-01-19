Berapa harga saat ini dari ShopNext Loyalty Token?

ShopNext Loyalty Token diperdagangkan pada Rp11.40201636268900000, yang mewakili pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan NEXT dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar --% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika NEXT unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa ShopNext Loyalty Token dibandingkan dengan token BNB Chain Ecosystem,DaoMaker Launchpad?

Dalam segmen BNB Chain Ecosystem,DaoMaker Launchpad, NEXT menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar ShopNext Loyalty Token hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp835216036.576150000 menempatkan NEXT pada peringkat #8401, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp hingga Rp, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan NEXT?

ShopNext Loyalty Token telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi NEXT?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 73252031.56953469, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.