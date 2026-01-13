Berapa harga saat ini dari Shrepe?

Harga langsung dari Shrepe (SHREPE) adalah Rp0.38112941973600000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Shrepe di pasar?

Shrepe saat ini berada pada peringkat pasar #9714, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp381146268.958800000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SHREPE?

Jumlah token yang beredar dari SHREPE adalah 1000000000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Shrepe?

Dalam 24 jam terakhir, Shrepe diperdagangkan dalam kisaran Rp0.15080054406000000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.47615903632800000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Shrepe dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Shrepe mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp13629.707005821600000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SHREPE hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Shrepe?

Pergeseran harga saat ini sebesar 147.60% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.