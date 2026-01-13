Berapa harga saat ini dari Simon for NYC dog Mayor?

Harga langsung dari Simon for NYC dog Mayor (SIMON) adalah Rp0.32788587568800000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Simon for NYC dog Mayor di pasar?

Simon for NYC dog Mayor saat ini berada pada peringkat pasar #10016, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp327628925.04030000000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SIMON?

Jumlah token yang beredar dari SIMON adalah 999097865.016122 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Simon for NYC dog Mayor?

Dalam 24 jam terakhir, Simon for NYC dog Mayor diperdagangkan dalam kisaran Rp0.3251900000400000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.34052279278800000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Simon for NYC dog Mayor dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Simon for NYC dog Mayor mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp62.34313531336800000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.2780121762000000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SIMON hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Simon for NYC dog Mayor?

Pergeseran harga saat ini sebesar -3.59% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.