Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh SIPHER?

SIPHER beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari SIPHER?

Token ini dihargai sebesar Rp149.52238038691250000, mencatat pergerakan harga sebesar -1.19% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh SIPHER?

SIPHER termasuk dalam kategori Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,RPG,Gaming Governance Token,Alameda Research Portfolio,DragonFly Capital Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,Delphi Ventures Portfolio,Action Games. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan SIPHER dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari SIPHER?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp51796019606.760950000, menempatkan aset ini di peringkat #2609. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai SIPHER yang beredar saat ini?

Terdapat 346409682.8825069 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk SIPHER hari ini?

Dalam satu hari terakhir, SIPHER mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, SIPHER berfluktuasi antara Rp149.44125371035250000 dan Rp151.40806857520400000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.