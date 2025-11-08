Harga SLAV Hari Ini

Harga live SLAV (SLAV) hari ini adalah $ 0.00002465, dengan perubahan 3.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLAV ke USD saat ini adalah $ 0.00002465 per SLAV.

SLAV saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,648, dengan suplai yang beredar 1.00B SLAV. Selama 24 jam terakhir, SLAV diperdagangkan antara $ 0.00002341 (low) dan $ 0.00002471 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00013626, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001443.

Dalam kinerja jangka pendek, SLAV bergerak +0.26% dalam satu jam terakhir dan -9.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SLAV (SLAV)

Kapitalisasi Pasar $ 24.65K$ 24.65K $ 24.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.65K$ 24.65K $ 24.65K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SLAV saat ini adalah $ 24.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SLAV adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.65K.