Berapa harga Sleepless AI (AI) hari ini?

Harga live adalah Rp697.72996893005350000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 7.67%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token AI yang beredar?

Suplai beredar AI adalah 130000000.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Sleepless AI?

Ada perkiraan -- pemegang unik AI di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Sleepless AI hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp90664949014.525725000, menempatkan Sleepless AI pada peringkat #2123 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif AI diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Sleepless AI?

Pergerakan harga terbaru sebesar 7.67% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,Binance Launchpool,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.