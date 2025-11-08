Harga SLIME Hari Ini

Harga live SLIME (SLIME) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLIME ke USD saat ini adalah -- per SLIME.

SLIME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,737.96, dengan suplai yang beredar 888.48M SLIME. Selama 24 jam terakhir, SLIME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00280345, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SLIME bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SLIME (SLIME)

Kapitalisasi Pasar $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.74K$ 17.74K $ 17.74K Suplai Peredaran 888.48M 888.48M 888.48M Total Suplai 888,477,559.5044737 888,477,559.5044737 888,477,559.5044737

Kapitalisasi Pasar SLIME saat ini adalah $ 17.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SLIME adalah 888.48M, dan total suplainya sebesar 888477559.5044737. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.74K.