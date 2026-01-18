Harga live Smart Cashtags (CASHTAGS) hari ini adalah $ 0.00008213, dengan perubahan 26.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CASHTAGS ke USD saat ini adalah $ 0.00008213 per CASHTAGS.

Smart Cashtags saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,132, dengan suplai yang beredar 999.99M CASHTAGS. Selama 24 jam terakhir, CASHTAGS diperdagangkan antara $ 0.00006439 (low) dan $ 0.000122 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.000122, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006439.

Dalam kinerja jangka pendek, CASHTAGS bergerak +0.68% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Smart Cashtags (CASHTAGS)

Kapitalisasi Pasar $ 82.13K$ 82.13K $ 82.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 82.13K$ 82.13K $ 82.13K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,994,629.611783 999,994,629.611783 999,994,629.611783

Kapitalisasi Pasar Smart Cashtags saat ini adalah $ 82.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CASHTAGS adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999994629.611783. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 82.13K.