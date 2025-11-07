BursaDEX+
Harga live Smart MFG hari ini adalah 0.00377262 USD. Lacak informasi harga aktual MFG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MFG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Smart MFG (MFG)

$0.00376344
Grafik Harga Live Smart MFG (MFG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:03:44 (UTC+8)

Informasi Harga Smart MFG (MFG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00251933
Low 24 Jam
$ 0.00465325
High 24 Jam

$ 0.00251933
$ 0.00465325
$ 0.131262
$ 0
-0.22%

+48.52%

+10.13%

+10.13%

Harga aktual Smart MFG (MFG) adalah $0.00377262. Selama 24 jam terakhir, MFG diperdagangkan antara low $ 0.00251933 dan high $ 0.00465325, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMFG adalah $ 0.131262, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MFG telah berubah sebesar -0.22% selama 1 jam terakhir, +48.52% selama 24 jam, dan +10.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Smart MFG (MFG)

--
$ 3.27M
392.68M
868,459,135.7414333
Kapitalisasi Pasar Smart MFG saat ini adalah $ 1.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MFG adalah 392.68M, dan total suplainya sebesar 868459135.7414333. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.27M.

Riwayat Harga Smart MFG (MFG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Smart MFG ke USD adalah $ +0.00123249.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Smart MFG ke USD adalah $ +0.0043886862.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Smart MFG ke USD adalah $ +0.0047830045.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Smart MFG ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00123249+48.52%
30 Days$ +0.0043886862+116.33%
60 Hari$ +0.0047830045+126.78%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Smart MFG (MFG)

Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem.

Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation.

With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Smart MFG (MFG)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Smart MFG (USD)

Berapa nilai Smart MFG (MFG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Smart MFG (MFG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Smart MFG.

Cek prediksi harga Smart MFG sekarang!

MFG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Smart MFG (MFG)

Memahami tokenomi Smart MFG (MFG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MFG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Smart MFG (MFG)

Berapa nilai Smart MFG (MFG) hari ini?
Harga live MFG dalam USD adalah 0.00377262 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MFG ke USD saat ini?
Harga MFG ke USD saat ini adalah $ 0.00377262. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Smart MFG?
Kapitalisasi pasar MFG adalah $ 1.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MFG?
Suplai beredar MFG adalah 392.68M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MFG?
MFG mencapai harga ATH sebesar 0.131262 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MFG?
MFG mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan MFG?
Volume perdagangan 24 jam live MFG adalah -- USD.
Akankah harga MFG naik lebih tinggi tahun ini?
MFG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MFG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:03:44 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

