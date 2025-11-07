Harga Smoking Giraffe Hari Ini

Harga live Smoking Giraffe (GRAF) hari ini adalah $ 0.00028332, dengan perubahan 1.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GRAF ke USD saat ini adalah $ 0.00028332 per GRAF.

Smoking Giraffe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 134,209, dengan suplai yang beredar 471.58M GRAF. Selama 24 jam terakhir, GRAF diperdagangkan antara $ 0.00027389 (low) dan $ 0.00029122 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02124022, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00017057.

Dalam kinerja jangka pendek, GRAF bergerak +1.67% dalam satu jam terakhir dan -1.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Smoking Giraffe (GRAF)

Kapitalisasi Pasar $ 134.21K$ 134.21K $ 134.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 134.21K$ 134.21K $ 134.21K Suplai Peredaran 471.58M 471.58M 471.58M Total Suplai 471,576,707.0 471,576,707.0 471,576,707.0

Kapitalisasi Pasar Smoking Giraffe saat ini adalah $ 134.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRAF adalah 471.58M, dan total suplainya sebesar 471576707.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 134.21K.