Harga Smol Cat Hari Ini

Harga live Smol Cat (SMOL) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMOL ke USD saat ini adalah $ 0 per SMOL.

Smol Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,997, dengan suplai yang beredar 999.90M SMOL. Selama 24 jam terakhir, SMOL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00133859, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SMOL bergerak +0.65% dalam satu jam terakhir dan +2.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Smol Cat (SMOL)

Kapitalisasi Pasar $ 26.00K$ 26.00K $ 26.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.00K$ 26.00K $ 26.00K Suplai Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Total Suplai 999,900,594.0 999,900,594.0 999,900,594.0

