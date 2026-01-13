Berapa nilai Smol Fans saat ini?

Smol Fans saat ini diperdagangkan seharga Rp2.92979637140730000, dengan pergerakan harga sebesar -8.01% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan SMOL hari ini, naik atau turun?

SMOL telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer Smol Fans hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual SMOL.

Apa yang membuat Smol Fans berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, SMOL menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah SMOL yang beredar di pasar?

Terdapat 949866721.828433 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Smol Fans sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp33.08265609954210000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.11251052046710000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.