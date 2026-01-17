Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Snappy?

Snappy beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari SNAP?

Token ini dihargai sebesar Rp14.94299799406557000, mencatat pergerakan harga sebesar 3.75% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Snappy?

Snappy termasuk dalam kategori BNB Chain Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan SNAP dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Snappy?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp14942997994.065570000, menempatkan aset ini di peringkat #3994. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai SNAP yang beredar saat ini?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Snappy hari ini?

Dalam satu hari terakhir, SNAP mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Snappy berfluktuasi antara Rp14.31574601677896000 dan Rp14.95449169777225000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.