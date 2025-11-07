Harga Sock Inu Hari Ini

Harga live Sock Inu (SINU) hari ini adalah $ 0.0000915, dengan perubahan 2.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SINU ke USD saat ini adalah $ 0.0000915 per SINU.

Sock Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 91,487, dengan suplai yang beredar 999.88M SINU. Selama 24 jam terakhir, SINU diperdagangkan antara $ 0.00008884 (low) dan $ 0.00009412 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00021909, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006936.

Dalam kinerja jangka pendek, SINU bergerak +1.22% dalam satu jam terakhir dan -20.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sock Inu (SINU)

Kapitalisasi Pasar $ 91.49K$ 91.49K $ 91.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 91.49K$ 91.49K $ 91.49K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,881,376.339244 999,881,376.339244 999,881,376.339244

