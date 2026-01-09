Harga Solaire Privacy Hari Ini

Harga live Solaire Privacy (ZPAY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZPAY ke USD saat ini adalah $ 0 per ZPAY.

Solaire Privacy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,652.75, dengan suplai yang beredar 998.24M ZPAY. Selama 24 jam terakhir, ZPAY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00150099, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZPAY bergerak +1.72% dalam satu jam terakhir dan +7.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.19.

Informasi Pasar Solaire Privacy (ZPAY)

Kapitalisasi Pasar $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Volume (24 Jam) $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.65K$ 5.65K $ 5.65K Suplai Peredaran 998.24M 998.24M 998.24M Total Suplai 998,244,085.757514 998,244,085.757514 998,244,085.757514

