Harga Solana Mascot Hari Ini

Harga live Solana Mascot (LUMIO) hari ini adalah $ 0.00002448, dengan perubahan 4.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUMIO ke USD saat ini adalah $ 0.00002448 per LUMIO.

Solana Mascot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,476, dengan suplai yang beredar 999.74M LUMIO. Selama 24 jam terakhir, LUMIO diperdagangkan antara $ 0.00002256 (low) dan $ 0.00002422 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00270052, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001599.

Dalam kinerja jangka pendek, LUMIO bergerak +1.55% dalam satu jam terakhir dan -14.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solana Mascot (LUMIO)

Kapitalisasi Pasar $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Suplai Peredaran 999.74M 999.74M 999.74M Total Suplai 999,741,875.49623 999,741,875.49623 999,741,875.49623

Kapitalisasi Pasar Solana Mascot saat ini adalah $ 24.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LUMIO adalah 999.74M, dan total suplainya sebesar 999741875.49623. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.48K.