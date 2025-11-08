Harga Solaya Hari Ini

Harga live Solaya (SOLAYA) hari ini adalah $ 0.00005429, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLAYA ke USD saat ini adalah $ 0.00005429 per SOLAYA.

Solaya saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,500, dengan suplai yang beredar 801.31M SOLAYA. Selama 24 jam terakhir, SOLAYA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00071043, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003618.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLAYA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solaya (SOLAYA)

Kapitalisasi Pasar $ 43.50K$ 43.50K $ 43.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.19K$ 50.19K $ 50.19K Suplai Peredaran 801.31M 801.31M 801.31M Total Suplai 924,567,155.510663 924,567,155.510663 924,567,155.510663

