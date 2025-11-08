Harga Solaya (SOLAYA)
Harga live Solaya (SOLAYA) hari ini adalah $ 0.00005429, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLAYA ke USD saat ini adalah $ 0.00005429 per SOLAYA.
Solaya saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,500, dengan suplai yang beredar 801.31M SOLAYA. Selama 24 jam terakhir, SOLAYA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00071043, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003618.
Dalam kinerja jangka pendek, SOLAYA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Solaya saat ini adalah $ 43.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLAYA adalah 801.31M, dan total suplainya sebesar 924567155.510663. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.19K.
--
--
-13.28%
-13.28%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Solaya ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Solaya ke USD adalah $ +0.0000085957.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Solaya ke USD adalah $ +0.0000057844.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Solaya ke USD adalah $ -0.0000101600682652607.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ +0.0000085957
|+15.83%
|60 Hari
|$ +0.0000057844
|+10.65%
|90 Hari
|$ -0.0000101600682652607
|-15.76%
Pada tahun 2040, harga Solaya berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Solaya is an automated trading platform built on Solana that empowers users to manage on-chain trading agents with exceptional security and efficiency. The platform provides a comprehensive framework for asset management and real-time trade execution, leveraging predefined trading strategies and constantly refreshed market data. The system prioritizes user control, guaranteeing that all assets remain exclusively in the user’s hands throughout every transaction.
The process begins with the creation of a dedicated on-chain vault that safely stores user assets. A single wallet transaction not only sets up the vault but also assigns it a unique identifier derived from the agent’s public key. Once this secure storage is in place, users deposit the necessary tokens to lay the groundwork for the automated trading activities that follow.
Live market data is collected from multiple Solana RPC nodes and processed swiftly to guide trading decisions. The information is channeled into two streams—one populating an analytics dashboard with comprehensive performance metrics, and the other feeding high-quality data directly to the trading agents. These agents monitor a range of market indicators, from token prices to liquidity levels, to identify optimal trading opportunities. When conditions are favorable, the system selects the best trade route via a liquidity aggregator and executes an atomic on-chain swap. During the transaction, funds temporarily exit the vault for the trade and are immediately redeposited upon completion, with every action securely recorded on-chain.
Risk management is a foundational aspect of Solaya’s design. Trading agents impose a minimum trade size to avoid scenarios where operational costs might eclipse potential gains. Additionally, the platform integrates exposure controls and automated measures to moderate risk amid volatile market conditions. Alternative routing techniques also help mitigate network congestion, guaranteeing that transaction confirmations remain reliable even during peak demand.
Solaya operates on a subscription model which requires users to acquire SOLAYA tokens in order to use the platform. The management dashboard offers real-time performance metrics, detailed analytics, and full control over trading agents, allowing users to add capital or halt operations as needed. Every transaction is permanently logged on-chain, providing a transparent, auditable history that supports continuous performance review and risk assessment.
Engineered for rapid data processing, secure trade execution, and thorough activity logging, Solaya’s robust infrastructure ensures that trading agents always have the latest market insights while granting users transparent oversight of their trading performance. This design reflects a steadfast commitment to secure asset management, efficient trade execution, and proactive risk management in the dynamic world of cryptoasset trading.
