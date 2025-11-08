BursaDEX+
Harga live Solaya hari ini adalah 0.00005429 USD. Kapitalisasi pasar SOLAYA adalah 43,500 USD. Lacak informasi harga aktual SOLAYA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Solaya hari ini adalah 0.00005429 USD. Kapitalisasi pasar SOLAYA adalah 43,500 USD. Lacak informasi harga aktual SOLAYA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SOLAYA

Info Harga SOLAYA

Penjelasan SOLAYA

Whitepaper SOLAYA

Situs Web Resmi SOLAYA

Tokenomi SOLAYA

Prakiraan Harga SOLAYA

Logo Solaya

Harga Solaya (SOLAYA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SOLAYA ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Solaya (SOLAYA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:53:21 (UTC+8)

Harga Solaya Hari Ini

Harga live Solaya (SOLAYA) hari ini adalah $ 0.00005429, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLAYA ke USD saat ini adalah $ 0.00005429 per SOLAYA.

Solaya saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,500, dengan suplai yang beredar 801.31M SOLAYA. Selama 24 jam terakhir, SOLAYA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00071043, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003618.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLAYA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solaya (SOLAYA)

Kapitalisasi Pasar Solaya saat ini adalah $ 43.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLAYA adalah 801.31M, dan total suplainya sebesar 924567155.510663. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.19K.

Riwayat Harga Solaya USD

Riwayat Harga Solaya (SOLAYA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Solaya ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Solaya ke USD adalah $ +0.0000085957.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Solaya ke USD adalah $ +0.0000057844.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Solaya ke USD adalah $ -0.0000101600682652607.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ +0.0000085957+15.83%
60 Hari$ +0.0000057844+10.65%
90 Hari$ -0.0000101600682652607-15.76%

Prediksi Harga untuk Solaya

Prediksi Harga Solaya (SOLAYA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SOLAYA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Solaya (SOLAYA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Solaya berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Solaya (SOLAYA)

Solaya is an automated trading platform built on Solana that empowers users to manage on-chain trading agents with exceptional security and efficiency. The platform provides a comprehensive framework for asset management and real-time trade execution, leveraging predefined trading strategies and constantly refreshed market data. The system prioritizes user control, guaranteeing that all assets remain exclusively in the user’s hands throughout every transaction.

The process begins with the creation of a dedicated on-chain vault that safely stores user assets. A single wallet transaction not only sets up the vault but also assigns it a unique identifier derived from the agent’s public key. Once this secure storage is in place, users deposit the necessary tokens to lay the groundwork for the automated trading activities that follow.

Live market data is collected from multiple Solana RPC nodes and processed swiftly to guide trading decisions. The information is channeled into two streams—one populating an analytics dashboard with comprehensive performance metrics, and the other feeding high-quality data directly to the trading agents. These agents monitor a range of market indicators, from token prices to liquidity levels, to identify optimal trading opportunities. When conditions are favorable, the system selects the best trade route via a liquidity aggregator and executes an atomic on-chain swap. During the transaction, funds temporarily exit the vault for the trade and are immediately redeposited upon completion, with every action securely recorded on-chain.

Risk management is a foundational aspect of Solaya’s design. Trading agents impose a minimum trade size to avoid scenarios where operational costs might eclipse potential gains. Additionally, the platform integrates exposure controls and automated measures to moderate risk amid volatile market conditions. Alternative routing techniques also help mitigate network congestion, guaranteeing that transaction confirmations remain reliable even during peak demand.

Solaya operates on a subscription model which requires users to acquire SOLAYA tokens in order to use the platform. The management dashboard offers real-time performance metrics, detailed analytics, and full control over trading agents, allowing users to add capital or halt operations as needed. Every transaction is permanently logged on-chain, providing a transparent, auditable history that supports continuous performance review and risk assessment.

Engineered for rapid data processing, secure trade execution, and thorough activity logging, Solaya’s robust infrastructure ensures that trading agents always have the latest market insights while granting users transparent oversight of their trading performance. This design reflects a steadfast commitment to secure asset management, efficient trade execution, and proactive risk management in the dynamic world of cryptoasset trading.

Sumber Daya Solaya (SOLAYA)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solaya

Berapa nilai 1 Solaya pada tahun 2030?
Jika Solaya tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Solaya tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:53:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Solaya (SOLAYA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Solaya Selengkapnya

