Harga Solmon Hari Ini

Harga live Solmon (SOLMON) hari ini adalah $ 0.00000949, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLMON ke USD saat ini adalah $ 0.00000949 per SOLMON.

Solmon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,590.49, dengan suplai yang beredar 799.90M SOLMON. Selama 24 jam terakhir, SOLMON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00031258, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000925.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLMON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solmon (SOLMON)

Kapitalisasi Pasar $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Suplai Peredaran 799.90M 799.90M 799.90M Total Suplai 799,904,529.5345 799,904,529.5345 799,904,529.5345

Kapitalisasi Pasar Solmon saat ini adalah $ 7.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLMON adalah 799.90M, dan total suplainya sebesar 799904529.5345. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.59K.