Harga Solod The Buddy Hari Ini

Harga live Solod The Buddy (BUDDY) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUDDY ke USD saat ini adalah -- per BUDDY.

Solod The Buddy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,458.79, dengan suplai yang beredar 1.00B BUDDY. Selama 24 jam terakhir, BUDDY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00189987, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BUDDY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solod The Buddy (BUDDY)

Kapitalisasi Pasar $ 11.46K$ 11.46K $ 11.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.46K$ 11.46K $ 11.46K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

