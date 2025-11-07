Harga SOLTAN Hari Ini

Harga live SOLTAN (SOLTAN) hari ini adalah $ 0.00010917, dengan perubahan 4.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLTAN ke USD saat ini adalah $ 0.00010917 per SOLTAN.

SOLTAN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 109,173, dengan suplai yang beredar 1.00B SOLTAN. Selama 24 jam terakhir, SOLTAN diperdagangkan antara $ 0.00010903 (low) dan $ 0.00011442 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.000567, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010665.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLTAN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SOLTAN (SOLTAN)

Kapitalisasi Pasar $ 109.17K$ 109.17K $ 109.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 109.17K$ 109.17K $ 109.17K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SOLTAN saat ini adalah $ 109.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLTAN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.17K.