Harga live Solv Protocol SolvBTC Jupiter hari ini adalah 107,777 USD. Lacak informasi harga aktual SOLVBTC.JUP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOLVBTC.JUP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SOLVBTC.JUP

Info Harga SOLVBTC.JUP

Penjelasan SOLVBTC.JUP

Situs Web Resmi SOLVBTC.JUP

Tokenomi SOLVBTC.JUP

Prakiraan Harga SOLVBTC.JUP

Harga Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SOLVBTC.JUP ke USD:

$107,692
$107,692$107,692
-1.20%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:40:38 (UTC+8)

Informasi Harga Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 105,680
$ 105,680$ 105,680
Low 24 Jam
$ 110,027
$ 110,027$ 110,027
High 24 Jam

$ 105,680
$ 105,680$ 105,680

$ 110,027
$ 110,027$ 110,027

$ 141,760
$ 141,760$ 141,760

$ 72,207
$ 72,207$ 72,207

-0.52%

-1.09%

-7.32%

-7.32%

Harga aktual Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) adalah $107,777. Selama 24 jam terakhir, SOLVBTC.JUP diperdagangkan antara low $ 105,680 dan high $ 110,027, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOLVBTC.JUP adalah $ 141,760, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 72,207.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOLVBTC.JUP telah berubah sebesar -0.52% selama 1 jam terakhir, -1.09% selama 24 jam, dan -7.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

$ 58.21M
$ 58.21M$ 58.21M

--
----

$ 58.21M
$ 58.21M$ 58.21M

540.48
540.48 540.48

540.4818677804951
540.4818677804951 540.4818677804951

Kapitalisasi Pasar Solv Protocol SolvBTC Jupiter saat ini adalah $ 58.21M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLVBTC.JUP adalah 540.48, dan total suplainya sebesar 540.4818677804951. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.21M.

Riwayat Harga Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Solv Protocol SolvBTC Jupiter ke USD adalah $ -1,188.5411142166.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Solv Protocol SolvBTC Jupiter ke USD adalah $ -17,056.4215782000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Solv Protocol SolvBTC Jupiter ke USD adalah $ -9,516.0408826000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Solv Protocol SolvBTC Jupiter ke USD adalah $ -14,544.42054884929.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1,188.5411142166-1.09%
30 Days$ -17,056.4215782000-15.82%
60 Hari$ -9,516.0408826000-8.82%
90 Hari$ -14,544.42054884929-11.89%

Apa yang dimaksud dengan Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Solv Protocol SolvBTC Jupiter (USD)

Berapa nilai Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solv Protocol SolvBTC Jupiter.

Cek prediksi harga Solv Protocol SolvBTC Jupiter sekarang!

SOLVBTC.JUP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Memahami tokenomi Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOLVBTC.JUP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Berapa nilai Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) hari ini?
Harga live SOLVBTC.JUP dalam USD adalah 107,777 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOLVBTC.JUP ke USD saat ini?
Harga SOLVBTC.JUP ke USD saat ini adalah $ 107,777. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solv Protocol SolvBTC Jupiter?
Kapitalisasi pasar SOLVBTC.JUP adalah $ 58.21M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOLVBTC.JUP?
Suplai beredar SOLVBTC.JUP adalah 540.48 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOLVBTC.JUP?
SOLVBTC.JUP mencapai harga ATH sebesar 141,760 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOLVBTC.JUP?
SOLVBTC.JUP mencapai harga ATL 72,207 USD.
Berapa volume perdagangan SOLVBTC.JUP?
Volume perdagangan 24 jam live SOLVBTC.JUP adalah -- USD.
Akankah harga SOLVBTC.JUP naik lebih tinggi tahun ini?
SOLVBTC.JUP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOLVBTC.JUP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:40:38 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

