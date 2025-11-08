Harga SOLY AI Hari Ini

Harga live SOLY AI (SOLY) hari ini adalah $ 0.00001211, dengan perubahan 6.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLY ke USD saat ini adalah $ 0.00001211 per SOLY.

SOLY AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,102.48, dengan suplai yang beredar 999.03M SOLY. Selama 24 jam terakhir, SOLY diperdagangkan antara $ 0.00001114 (low) dan $ 0.00001218 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00117082, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001114.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLY bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan -13.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SOLY AI (SOLY)

Kapitalisasi Pasar $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Suplai Peredaran 999.03M 999.03M 999.03M Total Suplai 999,028,167.733322 999,028,167.733322 999,028,167.733322

Kapitalisasi Pasar SOLY AI saat ini adalah $ 12.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLY adalah 999.03M, dan total suplainya sebesar 999028167.733322. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.10K.