Harga live Something Dumb hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar DUMB adalah 82,264 USD. Lacak informasi harga aktual DUMB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang DUMB

Info Harga DUMB

Penjelasan DUMB

Situs Web Resmi DUMB

Tokenomi DUMB

Prakiraan Harga DUMB

Logo Something Dumb

Harga Something Dumb (DUMB)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DUMB ke USD:

--
----
+6.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Something Dumb (DUMB)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:57:57 (UTC+8)

Harga Something Dumb Hari Ini

Harga live Something Dumb (DUMB) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUMB ke USD saat ini adalah $ 0 per DUMB.

Something Dumb saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,264, dengan suplai yang beredar 930.94M DUMB. Selama 24 jam terakhir, DUMB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DUMB bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Something Dumb (DUMB)

$ 82.26K
$ 82.26K$ 82.26K

--
----

$ 87.39K
$ 87.39K$ 87.39K

930.94M
930.94M 930.94M

988,990,527.245365
988,990,527.245365 988,990,527.245365

Kapitalisasi Pasar Something Dumb saat ini adalah $ 82.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DUMB adalah 930.94M, dan total suplainya sebesar 988990527.245365. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 87.39K.

Riwayat Harga Something Dumb USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+6.73%

--

--

Riwayat Harga Something Dumb (DUMB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Something Dumb ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Something Dumb ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Something Dumb ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Something Dumb ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+6.73%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Something Dumb

Prediksi Harga Something Dumb (DUMB) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DUMB pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Something Dumb (DUMB) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Something Dumb berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Something Dumb (DUMB)

Situs Web Resmi

Tentang Something Dumb

Berapa harga pasar saat ini dari Something Dumb?

Something Dumb bernilai Rp1.49353175313475000, bergerak 6.73% selama 24 jam terakhir. Ini mencerminkan kondisi terbaru dari permintaan dan penawaran di pasar kripto global.

Berapa jumlah pemegang unik yang dimiliki DUMB?

Terdapat -- pemegang on-chain, yang menunjukkan distribusi dan adopsi komunitas terhadap DUMB. Peningkatan jumlah pemegang sering dianggap sebagai sinyal meningkatnya partisipasi jaringan atau minat jangka panjang yang semakin kuat.

Seberapa aktif Something Dumb di blockchain aslinya?

Sebagai token di --, aktivitas dipengaruhi oleh interaksi dompet, biaya jaringan, perilaku staking, dan penggunaan kontrak pintar. Aktivitas yang tinggi mungkin berkorelasi dengan volume perdagangan yang lebih besar atau perkembangan ekosistem yang baru muncul.

Berapa total pasokan beredar dari DUMB?

Pasokan beredar sebesar 930935291.245365, yang secara langsung memengaruhi kelangkaan dan valuasi token. Perubahan pasokan dapat terjadi akibat pencetakan, pembakaran, atau jadwal pembukaan kunci.

Bagaimana volume 24 jam untuk Something Dumb?

Something Dumb menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam satu hari terakhir, menunjukkan seberapa aktif aset tersebut diperdagangkan dan kedalaman likuiditasnya.

Bagaimana performa DUMB dibandingkan dengan pesaing Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

Dibandingkan dengan aset lain dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, momentum DUMB dipengaruhi oleh sentimen pasar, adopsi investor, dan metrik on-chain yang terkait dengan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Something Dumb

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:57:57 (UTC+8)

Jelajahi Something Dumb Selengkapnya

