Harga Something Dumb Hari Ini

Harga live Something Dumb (DUMB) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUMB ke USD saat ini adalah $ 0 per DUMB.

Something Dumb saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,264, dengan suplai yang beredar 930.94M DUMB. Selama 24 jam terakhir, DUMB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DUMB bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Something Dumb (DUMB)

Kapitalisasi Pasar $ 82.26K$ 82.26K $ 82.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 87.39K$ 87.39K $ 87.39K Suplai Peredaran 930.94M 930.94M 930.94M Total Suplai 988,990,527.245365 988,990,527.245365 988,990,527.245365

