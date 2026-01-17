Harga Son of Brett Hari Ini

Harga live Son of Brett (BRATT) hari ini adalah $ 0.00188063, dengan perubahan 6.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRATT ke USD saat ini adalah $ 0.00188063 per BRATT.

Son of Brett saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,806.25, dengan suplai yang beredar 10.00M BRATT. Selama 24 jam terakhir, BRATT diperdagangkan antara $ 0.00187761 (low) dan $ 0.0020254 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.115824, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00132744.

Dalam kinerja jangka pendek, BRATT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Son of Brett (BRATT)

Kapitalisasi Pasar $ 18.81K$ 18.81K $ 18.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.81K$ 18.81K $ 18.81K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Son of Brett saat ini adalah $ 18.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRATT adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.81K.