Harga Sora Doge Hari Ini

Harga live Sora Doge (SORADOGE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SORADOGE ke USD saat ini adalah $ 0 per SORADOGE.

Sora Doge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,052.73, dengan suplai yang beredar 420,000.00T SORADOGE. Selama 24 jam terakhir, SORADOGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SORADOGE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +9.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sora Doge (SORADOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K Suplai Peredaran 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Total Suplai 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Kapitalisasi Pasar Sora Doge saat ini adalah $ 7.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SORADOGE adalah 420,000.00T, dan total suplainya sebesar 4.2e+17. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.05K.