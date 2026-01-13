Harga SOULONSOL Hari Ini

Harga live SOULONSOL (SOS) hari ini adalah $ 0.0001219, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOS ke USD saat ini adalah $ 0.0001219 per SOS.

SOULONSOL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,599, dengan suplai yang beredar 981.08M SOS. Selama 24 jam terakhir, SOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00113679, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0001208.

Dalam kinerja jangka pendek, SOS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SOULONSOL (SOS)

Kapitalisasi Pasar $ 119.60K$ 119.60K $ 119.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 119.60K$ 119.60K $ 119.60K Suplai Peredaran 981.08M 981.08M 981.08M Total Suplai 981,083,519.9046341 981,083,519.9046341 981,083,519.9046341

Kapitalisasi Pasar SOULONSOL saat ini adalah $ 119.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOS adalah 981.08M, dan total suplainya sebesar 981083519.9046341. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 119.60K.