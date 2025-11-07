Harga Spacemesh Hari Ini

Harga live Spacemesh ($SMH) hari ini adalah $ 0.0023983, dengan perubahan 40.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $SMH ke USD saat ini adalah $ 0.0023983 per $SMH.

Spacemesh saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 172,322, dengan suplai yang beredar 71.85M $SMH. Selama 24 jam terakhir, $SMH diperdagangkan antara $ 0.00150013 (low) dan $ 0.00239882 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.75, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00150013.

Dalam kinerja jangka pendek, $SMH bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan +48.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spacemesh ($SMH)

Kapitalisasi Pasar $ 172.32K$ 172.32K $ 172.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 172.32K$ 172.32K $ 172.32K Suplai Peredaran 71.85M 71.85M 71.85M Total Suplai 71,851,534.729 71,851,534.729 71,851,534.729

Kapitalisasi Pasar Spacemesh saat ini adalah $ 172.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $SMH adalah 71.85M, dan total suplainya sebesar 71851534.729. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 172.32K.