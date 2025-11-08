Harga Spaceswap SHAKE Hari Ini

Harga live Spaceswap SHAKE (SHAKE) hari ini adalah $ 6.46, dengan perubahan 1.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHAKE ke USD saat ini adalah $ 6.46 per SHAKE.

Spaceswap SHAKE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,901.77, dengan suplai yang beredar 759.00 SHAKE. Selama 24 jam terakhir, SHAKE diperdagangkan antara $ 6.37 (low) dan $ 11.22 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 16,629.7, sementara all-time low aset ini adalah $ 6.37.

Dalam kinerja jangka pendek, SHAKE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -49.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Kapitalisasi Pasar $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Suplai Peredaran 759.00 759.00 759.00 Total Suplai 759.0 759.0 759.0

Kapitalisasi Pasar Spaceswap SHAKE saat ini adalah $ 4.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHAKE adalah 759.00, dan total suplainya sebesar 759.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.90K.