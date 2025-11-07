BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live SparkPoint hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual SRK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SRK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SparkPoint hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual SRK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SRK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SRK

Info Harga SRK

Penjelasan SRK

Situs Web Resmi SRK

Tokenomi SRK

Prakiraan Harga SRK

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SparkPoint

Harga SparkPoint (SRK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SRK ke USD:

--
----
-1.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live SparkPoint (SRK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:26:04 (UTC+8)

Informasi Harga SparkPoint (SRK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02523125
$ 0.02523125$ 0.02523125

$ 0
$ 0$ 0

-3.52%

-1.05%

-18.93%

-18.93%

Harga aktual SparkPoint (SRK) adalah --. Selama 24 jam terakhir, SRK diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSRK adalah $ 0.02523125, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SRK telah berubah sebesar -3.52% selama 1 jam terakhir, -1.05% selama 24 jam, dan -18.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SparkPoint (SRK)

$ 235.59K
$ 235.59K$ 235.59K

--
----

$ 298.59K
$ 298.59K$ 298.59K

10.27B
10.27B 10.27B

13,019,612,245.20557
13,019,612,245.20557 13,019,612,245.20557

Kapitalisasi Pasar SparkPoint saat ini adalah $ 235.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SRK adalah 10.27B, dan total suplainya sebesar 13019612245.20557. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 298.59K.

Riwayat Harga SparkPoint (SRK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SparkPoint ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SparkPoint ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SparkPoint ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SparkPoint ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.05%
30 Days$ 0-31.18%
60 Hari$ 0-40.35%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan SparkPoint (SRK)

What is SparkPoint (SRK)? SparkPoint, officially known as SparkPoint Technologies Inc., is a registered corporation in the Philippines under the Securities and Exchange Commission (SEC). Since its launch on October 5, 2018, SparkPoint has been at the forefront of blockchain innovation in the Philippines, leveraging cutting-edge technology to create practical solutions for a global audience.

Today, SparkPoint is driving the next wave of blockchain evolution by integrating artificial intelligence (AI) into its ecosystem. At the core of this vision is the SparkAgent AI Agents Launchpad platform, a groundbreaking initiative that combines the power of blockchain and AI to enable intelligent, automated services across various applications. This platform reflects SparkPoint’s commitment to advancing technology that empowers users and transforms industries.

SparkPoint’s journey began with an initial funding of just $50,000, which was used to develop and launch a diverse suite of blockchain-based products, including:

SparkPoint Wallet: A secure, user-friendly multi-cryptocurrency wallet. SparkLearn: An educational platform promoting blockchain and financial literacy. SparkPlay: Interactive games showcasing blockchain technology. SparkEarn: Incentive programs to encourage cryptocurrency adoption. SparkDeFi: Decentralized finance services aimed at financial inclusion.

These products lay the foundation for SparkPoint’s ambitious exploration of blockchain and AI, positioning the company as a pioneer in developing scalable, next-generation solutions.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SparkPoint (SRK)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga SparkPoint (USD)

Berapa nilai SparkPoint (SRK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SparkPoint (SRK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SparkPoint.

Cek prediksi harga SparkPoint sekarang!

SRK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SparkPoint (SRK)

Memahami tokenomi SparkPoint (SRK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SRK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SparkPoint (SRK)

Berapa nilai SparkPoint (SRK) hari ini?
Harga live SRK dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SRK ke USD saat ini?
Harga SRK ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SparkPoint?
Kapitalisasi pasar SRK adalah $ 235.59K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SRK?
Suplai beredar SRK adalah 10.27B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SRK?
SRK mencapai harga ATH sebesar 0.02523125 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SRK?
SRK mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan SRK?
Volume perdagangan 24 jam live SRK adalah -- USD.
Akankah harga SRK naik lebih tinggi tahun ini?
SRK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SRK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:26:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SparkPoint (SRK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,278.67
$100,278.67$100,278.67

-1.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,238.10
$3,238.10$3,238.10

-1.87%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0845
$1.0845$1.0845

+26.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.62
$152.62$152.62

-2.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,278.67
$100,278.67$100,278.67

-1.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,238.10
$3,238.10$3,238.10

-1.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.62
$152.62$152.62

-2.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1873
$2.1873$2.1873

-2.11%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16205
$0.16205$0.16205

+1.81%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016196
$0.00016196$0.00016196

+3,139.20%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004273
$0.00004273$0.00004273

+296.75%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007614
$0.007614$0.007614

+256.79%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$19.1483
$19.1483$19.1483

+213.39%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009500
$0.009500$0.009500

+137.50%