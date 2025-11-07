Harga SPIRA Hari Ini

Harga live SPIRA (SPIRA) hari ini adalah --, dengan perubahan 15.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPIRA ke USD saat ini adalah -- per SPIRA.

SPIRA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 131,547, dengan suplai yang beredar 189.98M SPIRA. Selama 24 jam terakhir, SPIRA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00178383, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SPIRA bergerak +4.95% dalam satu jam terakhir dan -4.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SPIRA (SPIRA)

Kapitalisasi Pasar $ 131.55K$ 131.55K $ 131.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 692.41K$ 692.41K $ 692.41K Suplai Peredaran 189.98M 189.98M 189.98M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SPIRA saat ini adalah $ 131.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPIRA adalah 189.98M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 692.41K.