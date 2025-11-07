Harga Sport Bettor AI Hari Ini

Harga live Sport Bettor AI (ZEBRO) hari ini adalah $ 0.00006936, dengan perubahan 3.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZEBRO ke USD saat ini adalah $ 0.00006936 per ZEBRO.

Sport Bettor AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,303, dengan suplai yang beredar 999.24M ZEBRO. Selama 24 jam terakhir, ZEBRO diperdagangkan antara $ 0.00006911 (low) dan $ 0.00007326 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00031712, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004169.

Dalam kinerja jangka pendek, ZEBRO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sport Bettor AI (ZEBRO)

Kapitalisasi Pasar $ 69.30K$ 69.30K $ 69.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.30K$ 69.30K $ 69.30K Suplai Peredaran 999.24M 999.24M 999.24M Total Suplai 999,239,020.4349592 999,239,020.4349592 999,239,020.4349592

Kapitalisasi Pasar Sport Bettor AI saat ini adalah $ 69.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZEBRO adalah 999.24M, dan total suplainya sebesar 999239020.4349592. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.30K.