Harga live Sport Bettor AI hari ini adalah 0.00006936 USD. Kapitalisasi pasar ZEBRO adalah 69,303 USD. Lacak informasi harga aktual ZEBRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ZEBRO

Info Harga ZEBRO

Penjelasan ZEBRO

Situs Web Resmi ZEBRO

Tokenomi ZEBRO

Prakiraan Harga ZEBRO

Logo Sport Bettor AI

Harga Sport Bettor AI (ZEBRO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZEBRO ke USD:

-3.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live Sport Bettor AI (ZEBRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:38:24 (UTC+8)

Harga Sport Bettor AI Hari Ini

Harga live Sport Bettor AI (ZEBRO) hari ini adalah $ 0.00006936, dengan perubahan 3.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZEBRO ke USD saat ini adalah $ 0.00006936 per ZEBRO.

Sport Bettor AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,303, dengan suplai yang beredar 999.24M ZEBRO. Selama 24 jam terakhir, ZEBRO diperdagangkan antara $ 0.00006911 (low) dan $ 0.00007326 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00031712, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004169.

Dalam kinerja jangka pendek, ZEBRO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sport Bettor AI (ZEBRO)

Kapitalisasi Pasar Sport Bettor AI saat ini adalah $ 69.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZEBRO adalah 999.24M, dan total suplainya sebesar 999239020.4349592. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.30K.

Riwayat Harga Sport Bettor AI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-3.68%

-15.46%

-15.46%

Riwayat Harga Sport Bettor AI (ZEBRO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Sport Bettor AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Sport Bettor AI ke USD adalah $ +0.0000011262.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Sport Bettor AI ke USD adalah $ -0.0000210994.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Sport Bettor AI ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.68%
30 Days$ +0.0000011262+1.62%
60 Hari$ -0.0000210994-30.42%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Sport Bettor AI

Prediksi Harga Sport Bettor AI (ZEBRO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZEBRO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Sport Bettor AI (ZEBRO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Sport Bettor AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Sport Bettor AI yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga ZEBRO untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Sport Bettor AI.

Apa yang dimaksud dengan Sport Bettor AI (ZEBRO)

Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token.

Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol.

To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Sport Bettor AI (ZEBRO)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Sport Bettor AI

Berapa nilai 1 Sport Bettor AI pada tahun 2030?
Jika Sport Bettor AI tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Sport Bettor AI tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:38:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sport Bettor AI (ZEBRO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.