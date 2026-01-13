Berapa harga real-time Spotlight hari ini?

Harga live Spotlight berada pada Rp0.0404255224512000, bergerak -2.27% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk SPOTLIGHT?

SPOTLIGHT telah diperdagangkan antara Rp0.03992020342056000 dan Rp0.04143616051248000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Spotlight hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana SPOTLIGHT saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa SPOTLIGHT menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Spotlight?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2022741547.748856000, Spotlight berada di peringkat #6809, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami SPOTLIGHT baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Spotlight dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp0.10055848709736000, sementara ATL-nya adalah Rp0.03554077182168000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar SPOTLIGHT?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (50000000000.0 token), kinerja kategori dalam SocialFi,Base Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.