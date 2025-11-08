Harga SquidOnSui Hari Ini

Harga live SquidOnSui (SQID) hari ini adalah $ 0.00000109, dengan perubahan 4.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SQID ke USD saat ini adalah $ 0.00000109 per SQID.

SquidOnSui saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,580.0, dengan suplai yang beredar 10.00B SQID. Selama 24 jam terakhir, SQID diperdagangkan antara $ 0.00000104 (low) dan $ 0.00000109 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00004597, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000104.

Dalam kinerja jangka pendek, SQID bergerak +3.19% dalam satu jam terakhir dan -7.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SquidOnSui (SQID)

Kapitalisasi Pasar $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SquidOnSui saat ini adalah $ 10.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SQID adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.58K.