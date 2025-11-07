Harga STAKE Hari Ini

Harga live STAKE (STAKE) hari ini adalah $ 0.066741, dengan perubahan 2.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STAKE ke USD saat ini adalah $ 0.066741 per STAKE.

STAKE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 122,921, dengan suplai yang beredar 1.85M STAKE. Selama 24 jam terakhir, STAKE diperdagangkan antara $ 0.063478 (low) dan $ 0.066843 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 43.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00478135.

Dalam kinerja jangka pendek, STAKE bergerak +0.53% dalam satu jam terakhir dan -5.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar STAKE (STAKE)

Kapitalisasi Pasar $ 122.92K$ 122.92K $ 122.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 582.26K$ 582.26K $ 582.26K Suplai Peredaran 1.85M 1.85M 1.85M Total Suplai 8,754,613.048576111 8,754,613.048576111 8,754,613.048576111

Kapitalisasi Pasar STAKE saat ini adalah $ 122.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STAKE adalah 1.85M, dan total suplainya sebesar 8754613.048576111. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 582.26K.