Tokenomi Staked USN (SUSN)

Telusuri wawasan utama tentang Staked USN (SUSN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:17:20 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Staked USN (SUSN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Staked USN (SUSN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 15.71M
$ 15.71M
Total Suplai:
$ 13.88M
$ 13.88M
Suplai yang Beredar:
$ 13.88M
$ 13.88M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 15.71M
$ 15.71M
All-Time High:
$ 1.25
$ 1.25
All-Time Low:
$ 1.024
$ 1.024
Harga Saat Ini:
$ 1.13
$ 1.13

Informasi Staked USN (SUSN)

Noon aims to be the most intelligent and fair yield-generating stablecoin in web3. Intelligent: Our intelligence ensures we maximise Noon's returns. We aim to be the stablecoin with the highest through-cycle returns by intelligently allocating capital across a basket of delta-neutral strategies. We also aim to have the most robust, sustainable tokenomics model, to maximise the real utility of our governance token.

Fair: Our fairness ensures we distribute as much of our returns to our users. Our stablecoin aims to allocate as much value to our users as possible. This includes our protocol's raw returns, as well as our governance token distribution. Over 90% of Noon's raw returns are returned to our users. Similarly, 65-80% of our governance tokens will be distributed to our users.

Same as this page for Noon USN, as it is its staked version -> sUSN.

https://www.coingecko.com/en/coins/noon-usn

Situs Web Resmi:
https://www.noon.capital/
Whitepaper:
https://docs.noon.capital/

Tokenomi Staked USN (SUSN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Staked USN (SUSN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SUSN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SUSN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SUSN, jelajahi harga live token SUSN!

Prediksi Harga SUSN

Ingin mengetahui arah SUSN? Halaman prediksi harga SUSN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

