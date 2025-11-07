BursaDEX+
Harga live Staked USN hari ini adalah 1.13 USD. Lacak informasi harga aktual SUSN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUSN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SUSN

Info Harga SUSN

Penjelasan SUSN

Whitepaper SUSN

Situs Web Resmi SUSN

Tokenomi SUSN

Prakiraan Harga SUSN

Logo Staked USN

Harga Staked USN (SUSN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SUSN ke USD:

$1.13
$1.13$1.13
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Staked USN (SUSN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:46:27 (UTC+8)

Informasi Harga Staked USN (SUSN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
Low 24 Jam
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
High 24 Jam

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

+0.00%

+0.07%

+0.32%

+0.32%

Harga aktual Staked USN (SUSN) adalah $1.13. Selama 24 jam terakhir, SUSN diperdagangkan antara low $ 1.13 dan high $ 1.13, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUSN adalah $ 1.25, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.024.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUSN telah berubah sebesar +0.00% selama 1 jam terakhir, +0.07% selama 24 jam, dan +0.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Staked USN (SUSN)

$ 15.82M
$ 15.82M$ 15.82M

--
----

$ 15.82M
$ 15.82M$ 15.82M

13.99M
13.99M 13.99M

13,988,351.10375777
13,988,351.10375777 13,988,351.10375777

Kapitalisasi Pasar Staked USN saat ini adalah $ 15.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUSN adalah 13.99M, dan total suplainya sebesar 13988351.10375777. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.82M.

Riwayat Harga Staked USN (SUSN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Staked USN ke USD adalah $ +0.00084681.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Staked USN ke USD adalah $ +0.0093060020.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Staked USN ke USD adalah $ +0.0182039610.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Staked USN ke USD adalah $ +0.023391799342311.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00084681+0.07%
30 Days$ +0.0093060020+0.82%
60 Hari$ +0.0182039610+1.61%
90 Hari$ +0.023391799342311+2.11%

Apa yang dimaksud dengan Staked USN (SUSN)

Noon aims to be the most intelligent and fair yield-generating stablecoin in web3. Intelligent: Our intelligence ensures we maximise Noon's returns. We aim to be the stablecoin with the highest through-cycle returns by intelligently allocating capital across a basket of delta-neutral strategies. We also aim to have the most robust, sustainable tokenomics model, to maximise the real utility of our governance token.

Fair: Our fairness ensures we distribute as much of our returns to our users. Our stablecoin aims to allocate as much value to our users as possible. This includes our protocol's raw returns, as well as our governance token distribution. Over 90% of Noon's raw returns are returned to our users. Similarly, 65-80% of our governance tokens will be distributed to our users.

Same as this page for Noon USN, as it is its staked version -> sUSN.

https://www.coingecko.com/en/coins/noon-usn

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Staked USN (SUSN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Staked USN (USD)

Berapa nilai Staked USN (SUSN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Staked USN (SUSN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Staked USN.

Cek prediksi harga Staked USN sekarang!

SUSN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Staked USN (SUSN)

Memahami tokenomi Staked USN (SUSN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUSN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Staked USN (SUSN)

Berapa nilai Staked USN (SUSN) hari ini?
Harga live SUSN dalam USD adalah 1.13 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUSN ke USD saat ini?
Harga SUSN ke USD saat ini adalah $ 1.13. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Staked USN?
Kapitalisasi pasar SUSN adalah $ 15.82M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUSN?
Suplai beredar SUSN adalah 13.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUSN?
SUSN mencapai harga ATH sebesar 1.25 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUSN?
SUSN mencapai harga ATL 1.024 USD.
Berapa volume perdagangan SUSN?
Volume perdagangan 24 jam live SUSN adalah -- USD.
Akankah harga SUSN naik lebih tinggi tahun ini?
SUSN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUSN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:46:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Staked USN (SUSN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

