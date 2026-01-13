Harga steak Hari Ini

Harga live steak (STEAK) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 16.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STEAK ke USD saat ini adalah $ 0 per STEAK.

steak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 260,213, dengan suplai yang beredar 999.98M STEAK. Selama 24 jam terakhir, STEAK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00143088, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STEAK bergerak +5.32% dalam satu jam terakhir dan -27.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar steak (STEAK)

Kapitalisasi Pasar $ 260.21K$ 260.21K $ 260.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 260.21K$ 260.21K $ 260.21K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,979,186.005302 999,979,186.005302 999,979,186.005302

Kapitalisasi Pasar steak saat ini adalah $ 260.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STEAK adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999979186.005302. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 260.21K.