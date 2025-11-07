Harga STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)
-0.09%
-1.74%
-3.12%
-3.12%
Harga aktual STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) adalah $0.00218842. Selama 24 jam terakhir, GST-BSC diperdagangkan antara low $ 0.00216085 dan high $ 0.00228588, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGST-BSC adalah $ 45.31, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00184847.
Dalam hal kinerja jangka pendek, GST-BSC telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, -1.74% selama 24 jam, dan -3.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar STEPN Green Satoshi Token on BSC saat ini adalah $ 463.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GST-BSC adalah 212.01M, dan total suplainya sebesar 212011339.53. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 463.97K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on BSC ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on BSC ke USD adalah $ -0.0003209549.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on BSC ke USD adalah $ -0.0004735346.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on BSC ke USD adalah $ -0.0005756879968023954.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.74%
|30 Days
|$ -0.0003209549
|-14.66%
|60 Hari
|$ -0.0004735346
|-21.63%
|90 Hari
|$ -0.0005756879968023954
|-20.82%
What is Green Satoshi Token (GST)
GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design.
GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers.
When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)?
Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens.
What is STEPN?
STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers.
Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.
Who is behind STEPN?
STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk STEPN Green Satoshi Token on BSC.
Cek prediksi harga STEPN Green Satoshi Token on BSC sekarang!
Memahami tokenomi STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GST-BSC sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading