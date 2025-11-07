BursaDEX+
Harga live STEPN Green Satoshi Token on Solana hari ini adalah 0.0030411 USD. Lacak informasi harga aktual GST-SOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GST-SOL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GST-SOL

Info Harga GST-SOL

Penjelasan GST-SOL

Situs Web Resmi GST-SOL

Tokenomi GST-SOL

Prakiraan Harga GST-SOL

Harga STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

Harga Live 1 GST-SOL ke USD:

$0.00301832
$0.00301832
-3.60%1D
Grafik Harga Live STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:56:25 (UTC+8)

Informasi Harga STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00302684
$ 0.00302684
Low 24 Jam
$ 0.00314965
$ 0.00314965
High 24 Jam

$ 0.00302684
$ 0.00302684

$ 0.00314965
$ 0.00314965

$ 8.51
$ 8.51

$ 0.00291126
$ 0.00291126

-0.57%

-2.89%

-10.76%

-10.76%

Harga aktual STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) adalah $0.0030411. Selama 24 jam terakhir, GST-SOL diperdagangkan antara low $ 0.00302684 dan high $ 0.00314965, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGST-SOL adalah $ 8.51, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00291126.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GST-SOL telah berubah sebesar -0.57% selama 1 jam terakhir, -2.89% selama 24 jam, dan -10.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

$ 3.49M
$ 3.49M

--
--

$ 3.52M
$ 3.52M

1.15B
1.15B

1,157,161,857.0
1,157,161,857.0

Kapitalisasi Pasar STEPN Green Satoshi Token on Solana saat ini adalah $ 3.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GST-SOL adalah 1.15B, dan total suplainya sebesar 1157161857.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.52M.

Riwayat Harga STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on Solana ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on Solana ke USD adalah $ -0.0009864224.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on Solana ke USD adalah $ -0.0012507563.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on Solana ke USD adalah $ -0.003183575943413211.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.89%
30 Days$ -0.0009864224-32.43%
60 Hari$ -0.0012507563-41.12%
90 Hari$ -0.003183575943413211-51.14%

Apa yang dimaksud dengan STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

What is Green Satoshi Token (GST)

GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design.

GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers.

When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)?

Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens.

What is STEPN?

STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers.

Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

Who is behind STEPN?

STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

Sumber Daya STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

Prediksi Harga STEPN Green Satoshi Token on Solana (USD)

Berapa nilai STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk STEPN Green Satoshi Token on Solana.

Cek prediksi harga STEPN Green Satoshi Token on Solana sekarang!

GST-SOL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

Memahami tokenomi STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GST-SOL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

Berapa nilai STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) hari ini?
Harga live GST-SOL dalam USD adalah 0.0030411 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GST-SOL ke USD saat ini?
Harga GST-SOL ke USD saat ini adalah $ 0.0030411. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar STEPN Green Satoshi Token on Solana?
Kapitalisasi pasar GST-SOL adalah $ 3.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GST-SOL?
Suplai beredar GST-SOL adalah 1.15B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GST-SOL?
GST-SOL mencapai harga ATH sebesar 8.51 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GST-SOL?
GST-SOL mencapai harga ATL 0.00291126 USD.
Berapa volume perdagangan GST-SOL?
Volume perdagangan 24 jam live GST-SOL adalah -- USD.
Akankah harga GST-SOL naik lebih tinggi tahun ini?
GST-SOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GST-SOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:56:25 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,941.38

$3,300.98

$1.1333

$154.77

$1.0004

$100,941.38

$3,300.98

$154.77

$2.2030

$956.45

$0.00000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.809

$0.007884

$0.00002959

$14.8000

$0.0945

