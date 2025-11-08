Harga Stink Coin Hari Ini

Harga live Stink Coin (STINKCOIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STINKCOIN ke USD saat ini adalah -- per STINKCOIN.

Stink Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,406.22, dengan suplai yang beredar 999.53M STINKCOIN. Selama 24 jam terakhir, STINKCOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0068694, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STINKCOIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stink Coin (STINKCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.41K$ 14.41K $ 14.41K Suplai Peredaran 999.53M 999.53M 999.53M Total Suplai 999,531,828.584199 999,531,828.584199 999,531,828.584199

Kapitalisasi Pasar Stink Coin saat ini adalah $ 14.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STINKCOIN adalah 999.53M, dan total suplainya sebesar 999531828.584199. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.41K.