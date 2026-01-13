Harga Stonks on ETH Hari Ini

Harga live Stonks on ETH (STONKS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STONKS ke USD saat ini adalah $ 0 per STONKS.

Stonks on ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 195,158, dengan suplai yang beredar 420.69B STONKS. Selama 24 jam terakhir, STONKS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STONKS bergerak -0.79% dalam satu jam terakhir dan -20.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stonks on ETH (STONKS)

Kapitalisasi Pasar $ 195.16K$ 195.16K $ 195.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 195.16K$ 195.16K $ 195.16K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

