Harga Subsocial (SUB)
Harga live Subsocial (SUB) hari ini adalah $ 0.00009188, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUB ke USD saat ini adalah $ 0.00009188 per SUB.
Subsocial saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77,703, dengan suplai yang beredar 845.65M SUB. Selama 24 jam terakhir, SUB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0166979, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004421.
Dalam kinerja jangka pendek, SUB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Subsocial saat ini adalah $ 77.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUB adalah 845.65M, dan total suplainya sebesar 1004555388.372763. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 92.30K.
--
--
-14.34%
-14.34%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Subsocial ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Subsocial ke USD adalah $ -0.0000330713.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Subsocial ke USD adalah $ +0.0000187335.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Subsocial ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ -0.0000330713
|-35.99%
|60 Hari
|$ +0.0000187335
|+20.39%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Subsocial berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Subsocial is a next generation content monetization and social networking platform, allowing anyone to build innovative social applications on top of a shared social layer, where users truly own their connections, data, and profiles. With monetization features like Creator Staking working to boost network growth and curation, Subsocial provides the foundation for the social apps of the future.
Subsocial runs on top of the Polkadot network, providing it with robust security, and allowing it to easily communicate with other chains. By leveraging this approach, Subsocial is able to be custom-built for social functionality (providing benefits such as low fees), while still being part of an ecosystem and having access to other types of applications, like DeFi.
Built with the Polkadot SDK, Subsocial features a truly decentralized on-chain treasury and governance system, and possesses the ability to upgrade without forking, according to the will of SUB token holders.
Subsocial's native token SUB allows users to participate in on-chain governance, manage the treasury, register Subsocial Usernames, stake to their favorite creators, create content and applications, and create Energy to lower transaction fees.
Subsocial is Polkadot's social layer. It’s an open platform constructed with the Polkadot SDK to build social primitives (such as posts, profiles, comments, likes, etc.) and the IPFS decentralized file system to handle storage. It is censorship-resistant and has built-in monetization mechanisms.
One of the key points of Subsocial compared to other Web3 social projects is that it is built on Polkadot, providing sovereignty and allowing it to be custom-built for social use cases, while still being part of a thriving ecosystem. Polkadot allows Subsocial to communicate with other chains without traditional bridges that are slow and expensive. Compared to other social projects, Subsocial has the best of both worlds: customizability, and ecosystem access.
