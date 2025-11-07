Harga SwiftCash Hari Ini

Harga live SwiftCash (SWIFT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SWIFT ke USD saat ini adalah -- per SWIFT.

SwiftCash saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 222,875, dengan suplai yang beredar 290.91M SWIFT. Selama 24 jam terakhir, SWIFT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03944878, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SWIFT bergerak +1.12% dalam satu jam terakhir dan -2.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SwiftCash (SWIFT)

Kapitalisasi Pasar $ 222.88K$ 222.88K $ 222.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Suplai Peredaran 290.91M 290.91M 290.91M Total Suplai 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

