Harga Swole Chad Doge Hari Ini

Harga live Swole Chad Doge (SWOGE) hari ini adalah $ 0.00009237, dengan perubahan 5.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SWOGE ke USD saat ini adalah $ 0.00009237 per SWOGE.

Swole Chad Doge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 92,339, dengan suplai yang beredar 999.71M SWOGE. Selama 24 jam terakhir, SWOGE diperdagangkan antara $ 0.00008138 (low) dan $ 0.00009763 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0021127, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007701.

Dalam kinerja jangka pendek, SWOGE bergerak +1.27% dalam satu jam terakhir dan -37.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Swole Chad Doge (SWOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 92.34K$ 92.34K $ 92.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 92.34K$ 92.34K $ 92.34K Suplai Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Total Suplai 999,714,505.093583 999,714,505.093583 999,714,505.093583

Kapitalisasi Pasar Swole Chad Doge saat ini adalah $ 92.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWOGE adalah 999.71M, dan total suplainya sebesar 999714505.093583. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 92.34K.