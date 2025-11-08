Harga SWquery Hari Ini

Harga live SWquery (SWQUERY) hari ini adalah $ 0.00001221, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SWQUERY ke USD saat ini adalah $ 0.00001221 per SWQUERY.

SWquery saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,781.01, dengan suplai yang beredar 964.73M SWQUERY. Selama 24 jam terakhir, SWQUERY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00112476, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001134.

Dalam kinerja jangka pendek, SWQUERY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SWquery (SWQUERY)

Kapitalisasi Pasar $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Suplai Peredaran 964.73M 964.73M 964.73M Total Suplai 998,280,781.830111 998,280,781.830111 998,280,781.830111

Kapitalisasi Pasar SWquery saat ini adalah $ 11.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWQUERY adalah 964.73M, dan total suplainya sebesar 998280781.830111. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.19K.